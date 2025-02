Piazza Affari flat, oggi Pil eurozona e vendite dettaglio Usa

Avvio poco mosso per le borse europee nell’ultima seduta della settimana. A Piazza Affari il Ftse Mib viaggia sostanzialmente invariato (-0,05%) in area 37.890 punti, con Brunello Cucinelli (+1,8%), Saipem (+1,5%), Nexi (+1,1%) e Unipol (+1,1%) tra i migliori, mentre arretrano Recordati (-1,4%), Telecom Italia (-1,1%) e Inwit (-1%).

La notizia che i dazi reciproci di Trump entreranno in vigore non prima di aprile ha dato parziale respiro ai mercati, anche se persistono le preoccupazioni per la guerra commerciale.

In settimana i dati sull’inflazione statunitense hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve non taglierà i tassi prima di metà anno, nonostante alcuni segnali di allentamento in componenti chiave. In programma oggi i dati sulle vendite al dettaglio e la produzione industriale Usa oltre al Pil dell’eurozona.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 107 punti base con il decennale italiano al 3,50% e il benchmark tedesco al 2,43%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 75,5 dollari al barile spinto dalla crescente domanda di carburante e dall’ottimismo del mercato, mentre l’oro risale a 2.933 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro si attesta a 1,046 e il dollaro/yen scende a 152,7. Fra le criptovalute, Bitcoin a quota 96.900 dollari.