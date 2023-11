Piazza Affari flat in avvio, vola Nexi

Partenza poco mossa per le borse europee, in una giornata che si preannuncia relativamente tranquilla in attesa dei discorsi di Powell e Lagarde a mercati chiusi. A Piazza Affari il Ftse Mib oscilla intorno alla parità in area 28.450 punti, con Nexi (+6,7%) e Bper (+3,3%) in luce dopo i rispettivi conti. Bene anche Bpm (+1,8%) mentre arretra Leonardo (-1,1%) in attesa della trimestrale. Caute Telecom Italia (-0,3%) e Snam (-0,1%), anch’esse dopo i risultati.

L’indice dei prezzi al consumo cinese ha mostrato che la seconda economia mondiale è ripiombata nella deflazione in ottobre, con un decremento dello 0,2% su base mensile. Oggi sono in programmai dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, oltre ai discorsi dei presidenti di Fed e Bce.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 185 bp, con il decennale italiano al 4,48%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent rimane poco sopra gli 80 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si attesta a 1,07 e lo yen si indebolisce a 150,9 contro il biglietto verde.