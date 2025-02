Piazza Affari flat in apertura, arretra Unicredit

Partenza cauta per le borse europee, con le politiche commerciali ancora in primo piano. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia intorno alla parità in area 37.220 punti, con Unicredit (-2,7%) in coda nonostante gli utili sopra le attese, complice la previsione di una “moderata riduzione” del margine di interesse nel 2025. In rialzo Banca Popolare di Sondrio (+1,5%) e Moncler (+1,2%). Volatile Mediobanca dopo la semestrale e il miglioramento della guidance 2026.

Trump ha firmato l’ordine per l’imposizione di dazi su acciaio e alluminio pari al 25% a partire dal 12 marzo e ha annunciato ulteriori tariffe a livello globale. La guerra commerciale rischia di rallentare la discesa dell’inflazione e i tagli dei tassi, soprattutto da parte della Fed. In tal senso, si attendono indicazioni oggi dalla prima testimonianza semestrale al Congresso del presidente Jerome Powell. Da seguire domani anche i dati sull’inflazione Usa.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 109 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,48% e il benchmark tedesco al 2,39%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 76,6 dollari al barile mentre l’oro aggiorna i massimi storici a 2.942 dollari l’oncia.

Sul forex, l’euro/dollaro cala a 1,03 e il dollaro/yen si attesta a 152 con il biglietto verde sostenuto dal protezionismo di Trump. Fra le criptovalute, Bitcoin stabile a 98.000 dollari.