Piazza Affari debole in avvio, spread a 193 bp

Apertura sottotono per le borse europee, dopo i cali di ieri di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib viaggia poco sotto la parità (-0,1%) in area 28.060 punti, con vendite in particolare su Iveco (-0,9%), Banco Bpm (-0,8%) ed Hera (-0,8%), mentre avanzano Saipem (+0,9%) e Leonardo (+0,8%).

Sui mercati continua a prevalere un atteggiamento cauto, in attesa di un intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, in calendario domani sera e dei dati sull’inflazione dell’eurozona, attentamente osservati dalla Bce, in uscita venerdì.

Pochi spunti oggi, con i soli report sugli ordini di beni durevoli e sulle scorte di petrolio negli Usa, dopo i cali della fiducia dei consumatori in Germania e Francia.

Tra le materie prime il petrolio (Brent) recupera terreno e si riavvicina a 93 dollari al barile. Sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene debole a 1,057 mentre il cambio tra biglietto verde e yen oscilla in area 149.

Nel comparto obbligazionario lo spread Btp-Bund si amplia a 193 punti base, con il decennale italiano giunto ormai al 4,72%.