Piazza Affari debole in avvio, focus su trimestrali

Avvio sottotono per le borse europee, con focus soprattutto sulle trimestrali. A Piazza Affari, il Ftse Mib arretra dello 0,2% a 28.338 punti, con Recordati (+1,2%) in luce dopo i conti mentre arretra Banco Bpm (-3%) all’indomani della trimestrale. Debole Mps (-1%) nonostante i risultati sopra le attese. Oggi sono in programma i Cda di Tim, Bper, Nexi e Snam.

Dall’agenda macro sono in arrivo i dati sulle vendite al dettaglio della zona euro, mentre per quanto riguarda la politica monetaria sono in programma i discorsi di alcuni esponenti della Bce, in attesa di Lagarde e Powell (Fed) domani.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene sotto 190 bp, con il decennale italiano oltre il 4,54%.

Tra le materie prime, il petrolio viaggia poco mosso con il Brent a 81,6 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si attesta a 1,068 e lo yen si indebolisce a 150,6 contro il biglietto verde.