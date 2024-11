Piazza Affari debole con l’Europa, Mps in controtendenza

Seduta in calo per le borse europee, mentre a Wall Street l’S&P 500 si avvia a registrare la quarta sessione consecutiva in rialzo e il 50° record quest’anno, oltre che la migliore settimana del 2024. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in ribasso dello 0,48% a 33.816,58 punti, con Mps (+3,1%) e Pirelli (+2,8%) in luce dopo le trimestrali, mentre frena Unipol (-6,1%) in scia ai conti.

Ieri la Fed ha tagliato i tassi di 25 bp come da attese e ha segnalato che i prossimi interventi saranno graduali. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha chiarito di essere pronto a difendere l’istituto dalle pressioni politiche in seguito alla rielezione di Donald Trump. Nel frattempo, gli operatori scommettono sulle future mosse del prossimo inquilino della Casa Bianca su dazi e investimenti per le aziende negli Usa.

Dall’agenda macro sono giunti i dati dell’Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori americani, in rialzo a 73 punti a novembre (stima preliminare), sui massimi da aprile. In Italia, la produzione industriale ha segnato un calo dello 0,4% e le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,2% su base mensile a settembre.

Rendimenti in calo sull’obbligazionario europeo e negli Usa sulla scadenza decennale. Lo spread Btp-Bund si attesta a 129 punti base, con il decennale italiano in discesa al 3,65% e il benchmark tedesco al 2,36%.

Fra le materie prime il petrolio Brent scivola a 73,6 dollari al barile complice la delusione per le nuove misure di stimolo della Cina, mentre l’oro perde terreno a 2.685 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro scende a 1,074 e il dollaro/yen si deprezza a 152,5 mentre fra le criptovalute il Bitcoin sale in area 76.380 dollari.