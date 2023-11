Piazza Affari debole (-0,3%), Tim chiude in rosso

Seduta incolore per le borse europee, dopo il rally della scorsa ottava. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in flessione dello 0,3% a 28.592 punti, con vendite su Diasorin (-3,8%) e su Telecom Italia (-3,35%). Quest’ultima ha invertito la rotta dopo un avvio positivo in scia all’approvazione dell’offerta di KKR per NetCo, mentre Vivendi è pronta a dare battaglia per far sì che la decisione venga messa ai voti dell’Assemblea. In rialzo invece Tenaris (+2,4%) e Bper (+1,2%).

Anche Wall Street si prende una pausa dai recenti rialzi, alimentati dalla prospettiva di una Fed che non dovrebbe più alzare i tassi.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sugli ordini di fabbrica tedeschi (+0,2%), in rialzo per il secondo mese consecutivo e l’indice Pmi servizi dell’Italia, in peggioramento a 47,7 punti a ottobre.

La settimana che si è aperta oggi si prospetta meno densa di appuntamenti per i mercati finanziari. L’attenzione si focalizzerà soprattutto sull’inflazione cinese e sui discorsi di Powell e Lagarde, entrambi in programma giovedì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 190 bp, con il decennale italiano in risalita al 4,64%, mentre il Treasury americano a 10 anni torna in area 4,65%.

Tra le materie prime, risale il petrolio con il Brent a quota 86 dollari al barile, mentre il gas scende a 45€/Mwh. Sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene sopra quota 1,07 mentre lo yen scambia a 149,8 contro il biglietto verde.