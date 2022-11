Piazza Affari corre in avvio, bene Saipem e Leonardo

Intonazione positiva in avvio per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,56% a quota 23.826 punti. Dalle elezioni midterm Usa emerge che i repubblicani, come da attese, prenderanno il controllo della Camera dei Rappresentanti, mentre è in bilico l’esito nel Senato. Ieri Wall Street aveva chiuso in buon rialzo. Adesso l’attenzione si rivolge alla lettura dell’inflazione di domani. “Anche se il ritmo dell’inasprimento potrebbe rallentare sulla scia di un dato sull’inflazione più debole, gli aumenti dei tassi della Fed continueranno, quindi qualsiasi rimbalzo iniziale delle azioni potrebbe essere di breve durata”, indicano stamattina gli esperti di IG.

Tra i singoli titoli del Ftse Mib si segnalano il +3,7% di Saipem, +1,2% di Intesa Sanpaolo e +1,6% Leonardo. Nelle retrovie invece TIM (-0,55%) nonostante ieri siano tornate voci di una possibile Opa tra le opzioni allo studio del nuovo governo ci sarebbe anche un’offerta su tutta TIM da parte di Cassa Depositi e Prestiti piuttosto che acquistare solo la rete fissa da abbinare a Open Fiber.