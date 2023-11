Piazza Affari chiude poco sopra la parità (+0,1%)

Giornata incolore per le borse europee, mentre Wall Street avanza leggermente dopo un avvio incerto. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,1% a 29.376 punti, con acquisti soprattutto su Inwit (+3,5%) e Iveco Group (+2,6%), su cui Fitch Ratings ha confermato il rating a lungo termine a BBB-, mentre perdono terreno Diasorin (-2,8%) e Campari (-2,1%).

Giornata scarna di appuntamenti macroeconomici rilevanti, dopo i dati sulla fiducia dei consumatori tedeschi (in lieve miglioramento a -27,8 punti). Nel pomeriggio sono intervenuti alcuni funzionari della Fed, tra cui Goolsbee, che ha sottolineato come l’inflazione non sia ancora tornata al target, e Bowman, che si aspetta di sostenere un ulteriore inasprimento per riportare la crescita dei prezzi verso l’obiettivo della banca centrale.

Intanto, la fiducia dei consumatori statunitensi è aumentata per la prima volta in quattro mesi a novembre (a 102 punti), supportata da opinioni più ottimistiche sulle prospettive del mercato del lavoro. I prezzi delle case invece hanno raggiunto un nuovo record, secondo i dati destagionalizzati di S&P CoreLogic Case-Shiller.

Nei prossimi giorni sono previsti i numeri sull’inflazione della zona euro, i dati sui consumi personali statunitensi, compreso il core Pce monitorato dalla Fed, oltre agli indici PMI e l’Ism manifatturiero Usa.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia leggermente a 175 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 4,24% dopo il calo generalizzato di ieri in Europa.

Sul Forex, l’euro/dollaro risale così a quota 1,099 mentre il dollaro/yen cala a 147,6. Tra le materie prime, il petrolio Brent supera nuovamente gli 81 dollari al barile, aspettando il meeting dell’Opec+ del 30 novembre.