Piazza Affari chiude la seduta in rosso (-1%) pesano STM (-5%) e Interpump (-4%)

Il Ftse Mib chiude la seduta in rosso (-1%) a quota 22,507 punti registrando la performance peggiore tra le borse del Vecchio continente. Nella seduta di oggi pesano in particolar modo il gigante del settore dei semiconduttori, STMicroelectronics che ha perso in una solo seduta il 5%, seguito da Interpump (-4%), Pirelli (-3,4%) e Stellantis (-2,5%). Mentre Tenaris chiude la seduta con un rialzo dell’1% seguito da Bper Banca (+0,8%), Generali Ass (+0,7%) e Snam (+0,5%).

Lo spread Btp/Bund a quota 213pb con il rendimento del Btp decennale poco sopra il 3 punti percentuali.