Piazza Affari chiude invariata, sottotono Enel (-3,9%)

Seduta senza una direzione precisa per le borse del Vecchio Continente. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina invariato a 27.626 punti, con Enel in calo del 3,9% dopo l’annuncio della nomina di Cattaneo come Ad. Vendite anche su Finecobank (-1,7%), Banca Generali (-1,7%) e Terna (-1,6%). In rialzo invece Moncler (+4,45%), in un comparto del lusso positivo in scia ai conti di Lvmh. Bene anche Leonardo (+3,2%) e Amplifon (+2,5%).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 184 bp, con il decennale italiano al 4,21%. L’euro/dollaro torna sopra quota 1,1 mentre il petrolio (Brent) scende sotto gli 87 dollari al barile.

Tonica Wall Street nelle prime ore di contrattazioni, dopo i dati sui prezzi alla produzione che hanno evidenziato una riduzione mensile dello 0,5% e un rallentamento della crescita su base annua al 2,7%. Diffuse anche le richieste di sussidi di disoccupazione, in aumento a 239 mila unità.

Il tutto all’indomani del report sui prezzi al consumo e della pubblicazione delle minute della Fed, che hanno consolidato l’ipotesi di un altro rialzo dei tassi di 25 punti base a maggio e un ridimensionamento delle aspettative sul tasso terminale. Ora lo sguardo si sposta ora sulla stagione di trimestrali che prenderà il via domani.