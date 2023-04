Piazza Affari chiude in rosso (-1,1%), Stellantis in coda (-5,4%)

Seduta in calo per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib archivia gli scambi in ribasso dell’1,1% a 27.627 punti, frenato in particolare da Stellantis (-5,4%) che ha annunciato a sorpresa l’arrivo del nuovo Cfo Natalie Knight, in un mercato dell’automotive europeo che sconta anche i continui tagli dei prezzi di Tesla. Vendite anche su Stm (-3,7%) e Mps (-3,6%), in controtendenza Iveco (+1,6%), Moncler (+1,5%) e Saipem (+1,5%).

In ribasso anche Wall Street, con l’attenzione focalizzata sui risultati societari e sui dati macro, oltre agli interventi dei membri della Fed. I report odierni hanno evidenziato un parziale indebolimento nel mercato del lavoro e nel settore immobiliare, con le richieste ricorrenti di sussidi di disoccupazione al livello più alto da novembre 2021 e le vendite di case in calo oltre le attese.

Nell’eurozona, la fiducia dei consumatori dell’Eurozona è migliorata ad aprile a -17,5 punti, dai -19,1 di marzo. In programma domani gli indici Pmi europei e degli Usa.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund si amplia lievemente a 186 bp, con il decennale italiano al 4,31%. L’euro/dollaro si attesta a 1,097 mentre il petrolio (Brent) arretra ancora a circa 81 dollari al barile.