Piazza Affari chiude in rialzo, Tim in controtendenza

Giornata positiva per la maggior parte delle borse europee, sostenute anche dall’avvio in rialzo di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in progresso dello 0,8% a 37.839 punti, con acquisti soprattutto su Stellantis (+4,5%), Brunello Cucinelli (+3,8%) e Campari (+3,8%). In calo invece Mps (-2,4%) e Telecom Italia (-2,55%), volatile dopo la pubblicazione dei conti e del piano strategico.

I mercati si scrollano di dosso la sorpresa negativa di ieri dell’inflazione statunitense, nonostante anche i prezzi alla produzione abbiano registrato oggi un incremento oltre le attese. Gli analisti si stanno però focalizzando sulle componenti che concorrono a determinare il Pce core, in uscita il 28 febbraio, dalle quali emerge la possibilità di un rallentamento.

Focus anche sulle tensioni commerciali, mentre il Pil del Regno Unito è cresciuto più del previsto, contribuendo a rafforzare la sterlina. Diffuse in giornata anche le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa (meno delle stime) e il bollettino economico della Bce.

Rendimenti in discesa sull’obbligazionario dopo il rialzo della seduta precedente, con i Treasury decennali in discesa al 4,54%. Lo spread Btp-Bund si riduce a 107 punti base con il decennale italiano al 3,48% e il benchmark tedesco al 2,41%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent resta sotto i 75 dollari al barile mentre l’oro risale a 2.917 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro avanza a 1,044 e il dollaro/yen scende a 153 mentre la sterlina si rafforza a 1,254 nei confronti del biglietto verde. Fra le criptovalute, Bitcoin sotto quota 96.000 dollari.