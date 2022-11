Piazza Affari chiude in rialzo, rally di Banco BPM

Intonazione positiva anche oggi per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna in chiusura un rialzo dello 0,36% a quota 23.780 punti. Dalle elezioni midterm Usa emerge che i repubblicani, come da attese, prenderanno il controllo della Camera dei Rappresentanti, mentre è in bilico l’esito nel Senato.

Tra i singoli titoli del Ftse Mib si segnalano il +5,54% di Recordati, +4% di Iveco e +3,08% Terna. Bene anche Banco BPM (+1,84%) in scia alla trimestrale oltre le attese.

elle retrovie invece TIM (-1,89%) nonostante siano tornate voci di una possibile Opa tra le opzioni allo studio del nuovo governo ci sarebbe anche un’offerta su tutta TIM da parte di Cassa Depositi e Prestiti piuttosto che acquistare solo la rete fissa da abbinare a Open Fiber.