Piazza Affari chiude in calo, corre Eni in scia ai conti

Finale di settimana con segno meno per l’azionario con il Ftse Mib che chiude in calo dello 0,27% a 22.529 punti interrompendo la striscia di 4 sedute positive consecutive. I mercati pagano i numeri deludenti del colosso tecnologico Amazon con ricavi trimestrali e guidance che non hanno centrato le attese, mentre Apple ha resistito bene nonostante le sue prospettive più deboli per il quarto trimestre. A impensierire l’Europa c’è anche la nuova impennata inflattiva in Italia (+11,9% a/a a ottobre), Francia e Germania.

Tra i peggiori titoli di giornata spicca STM (-2,22%) che continua a pagare dazio dopo la fredda accoglienza del mercato ai conti diffusi alla vigilia. Male anche Nexi con un calo del 4% circa. In affano oggi anche Moncler (-2,31%) e Tenaris (-3,16%).

Di contro, giornata molto positiva per ENI (+1,69% a 13,13 euro) che ha comunicato i numeri del terzo trimestre che hanno evidenziato un utile netto adjusted di 3,73 miliardi, superiore alle attese di mercato.