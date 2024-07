Piazza Affari chiude a -2%, tonfo Stm e Stellantis

Seduta in rosso per Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo del 2% a 33.771 punti. Stm (-13,75%), Stellantis (-8,7%) e Iveco Group (-7,6%) crollano dopo la pubblicazione dei rispettivi risultati, mentre Erg (+2,2%) e Terna (+2%) chiudono in controtendenza.

Dall’agenda macro sono giunti i dati migliori delle attese sul Pil annualizzato statunitense del secondo trimestre, in espansione del 2,8%, alla vigilia dell’inflazione core Pce, attentamente monitorata dalla Fed per confermare le aspettative di un taglio dei tassi a settembre. In Europa, l’indice tedesco Ifo è calato a 87 punti a luglio, sottoperformando le stime.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si mantiene sopra i 135 punti base, con il decennale italiano al 3,77% e il benchmark tedesco al 2,42%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent viaggia in area 81,5 dollari al barile, mentre l’oro scivola a 2.363 l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale a 1,086 mentre il dollaro/yen si attesta a 153,8 in attesa della riunione della Bank of Japan della prossima settimana.