Piazza Affari chiude a +1,8%, Tenaris e Ferrari sugli scudi

Giornata positiva per le borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib termina in rialzo dell’1,8% a 28.479 punti, con Ferrari (+5,6%) e Tenaris (+8,3%) in evidenza dopo i risultati. Il Cavallino ha ulteriormente migliorato la guidance per il 2023, mentre la società dei tubi ha comunicato l’avvio di un piano di riacquisto di azioni proprie superiore alle attese. In calo invece Unicredit (-1,7%) e Iveco (-1,3%), quest’ultima all’indomani dei conti.

Dopo la Fed, anche la BoE ha lasciato invariati i tassi nella riunione odierna. Dall’agenda macro sono giunti i dati sul Pmi manifatturiero italiano, in contrazione per il settimo mese consecutivo e sotto le attese, oltre alle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, in aumento a 217 mila, aspettando il job report di domani. Stasera, riflettori puntati sulla trimestrale di Apple.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si riduce a circa 190 bp, con il decennale italiano al 4,62%. Tra le materie prime, petrolio in rimonta con il Brent a 86 dollari al barile, mentre il gas torna a quota 49€/Mwh. Sul Forex, l’euro/dollaro supera la soglia di 1,06 mentre lo yen scambia a 150,45 contro il biglietto verde.