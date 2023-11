Piazza Affari chiude a +1,5%, Mps e Bper in vetta

Seduta positiva per le borse europee, in una giornata scarna di appuntamenti rilevanti. A Piazza Affari il Ftse Mib termina in rialzo dell’1,5% a 28.925 punti con acquisti sui bancari, guidati da Mps (+8,6%) dopo gli upgrade di Fitch (rating a BB) e Deutsche Bank (a Buy). Bene anche Bper (+7,1%), Saipem (+5%) e Banco Bpm (+4,6%) mentre arretrano leggermente Cnh (-0,8%) e Campari (-0,6%).

Nel frattempo, Wall Street procede poco mossa dopo il taglio dell’outlook sugli Usa a ‘negativo’ da parte di Moody’s. Per questa settimana l’attenzione si focalizzerà soprattutto sui dati relativi all’inflazione statunitense di martedì e sull’incontro tra Joe Biden e Xi Jinping di mercoledì.

I prezzi al consumo Usa dovrebbero mostrare un rallentamento al 3,3% a ottobre, in calo rispetto al 3,7% del mese precedente.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riduce a 183 bp, con il decennale italiano al 4,55%, dopo la conferma del rating dell’Italia a BBB con outlook stabile da parte di Fitch e aspettando venerdì il giudizio di Moody’s.

Sul Forex l’euro/dollaro si attesta poco sotto quota 1,07 e lo yen viaggia a 151,6 contro il biglietto verde, dopo un momentaneo apprezzamento.

Tra le materie prime, il petrolio Brent rimonta sopra gli 82 dollari al barile dopo tre settimane consecutive di cali. L’Opec, nel suo rapporto mensile, ha alzato la sua previsione di crescita della domanda di petrolio per quest’anno a 2,5 milioni di barili al giorno, in aumento di 100.000 barili al giorno rispetto al rapporto del mese scorso, citando una crescita più forte del previsto negli Stati Uniti e in Cina. Il cartello ha lasciato invariate le previsioni sulla crescita della domanda per il 2024 a 2,2 milioni di barili al giorno.