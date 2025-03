Piazza Affari chiude a -0,8%, nuovo record per l’oro

Ancora volatilità sull’azionario, con le borse europee e Wall Street in calo. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in calo dello 0,8% a un soffio dai 38.000 punti, con Campari in coda (-4,3%) in scia all’ipotesi di dazi Usa del 200% sugli alcolici europei. Vendite su Saipem (-3,4%), Moncler (-2,75%) e Stm (-2,6%), mentre Nexi (+2,2%), Telecom Italia (+2,15%) e Mps (+1,95%) chiudono in rialzo.

Le preoccupazioni per la guerra commerciale e le prospettive economiche continuano a spingere gli investitori lontani dall’azionario e a indirizzarli verso gli asset rifugio.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sulla produzione industriale dell’eurozona (invariata a gennaio, sopra le attese) e quelli statunitensi su prezzi alla produzione di febbraio (3,2% a/a, in rallentamento dal 3,3%) e le richieste di sussidi di disoccupazione (220 mila). Sullo sfondo, resta il pericolo di uno shutdown governativo a Washington, dopo l’opposizione dei democratici del Senato all’ultimo disegno di legge sui finanziamenti.

Nel comparto obbligazionario il rendimento dei Treasury Usa resta in area 4,3%. Lo spread Btp-Bund si amplia a 114 punti base, con il rendimento del decennale tedesco al 2,86% e il Btp al 4%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent retrocede a 70 dollari al barile mentre l’oro tocca un nuovo record a 2.980 dollari l’oncia, sostenuto dalle maggiori aspettative di tagli dei tassi della Fed.

Sul forex, il cambio euro/dollaro viaggia a 1,086 mentre il dollaro/yen scende a 147,7. Fra le criptovalute, il Bitcoin si deprezza a 81.000 dollari.