Piazza Affari chiude a +0,7%, spread in calo

Milano chiude in vetta alle borse europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,7% a 27.558 punti. Tra le big di Piazza Affari avanzano soprattutto Bper (+4,2%) e Unicredit (+2,55%), quest’ultima nel giorno del Cda sui conti e dopo l’accordo con Alpha Bank. Bene anche Stellantis (+2,1%) mentre perdono terreno Pirelli (-3,1%), Nexi (-2,9%) e Telecom Italia (-2,6%).

In una giornata povera di appuntamenti macroeconomici rilevanti, l’attenzione rimane sulle tensioni geopolitiche, aspettando la riunione della Bce di giovedì e le trimestrali di alcune big tech americane. Focus anche sulla prima lettura del Pil Usa del terzo trimestre e le aste di titoli di Stato americani nei prossimi giorni.

Nel frattempo, sull’obbligazionario, il rendimento del Treasury decennale Usa si riduce al 4,86%. Si placa anche la tensione sullo spread Btp-Bund, in calo a 196 bp, con il Btp al 4,82%. Il tutto, dopo che S&P ha confermato il rating a BBB con outlook stabile, in attesa del giudizio di DBRS previsto per questo venerdì.

Tra le materie prime, petrolio in calo con il Brent a 91 dollari al barile, mentre il gas risale oltre i 51€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro in progresso a 1,064.