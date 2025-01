Piazza Affari chiude a +0,2% con banche sotto i riflettori

Chiusura in ordine sparso per le borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,2% a 36.200 punti, con Mediobanca (+7,7%) in evidenza dopo l’offerta pubblica di scambio totalitaria lanciata da Mps (-6,9%). In luce anche Campari (+5,4%), Iveco (+3,9%) e Moncler (+3%), sostenuta come il resto del lusso dalle vendite sopra le attese di Burberry. In calo Saipem (-2,9%) e Telecom Italia (-1,8%).

Poco mossa Wall Street, che si avvia comunque a registrare la miglior performance dopo l’insediamento di un presidente dal 1985, ai tempi dell’entrata in carica di Reagan.

Dal calendario macro sono giunti i Pmi dell’eurozona, con un ritorno alla crescita dopo due mesi di contrazione, e i dati sul sentiment dei consumatori statunitensi, in calo a gennaio per la prima volta in sei mesi. Attesa una crescita dei prezzi a un tasso annuo del 3,2% nei prossimi cinque-dieci anni, rispetto al 3% previsto a dicembre. Le vendite di case esistenti negli Usa sono aumentate, mentre il Pmi composito ha registrato un rallentamento, frenato da una crescita meno forte nei servizi.

In Giappone la Bank of Japan ha alzato i tassi allo 0,5% e i prezzi al consumo hanno accelerato al 3,6% annuo. L’istituto ha alzato le previsioni di inflazione, sottolineando che i salari crescenti la manterranno stabile intorno al 2%.

Per quanto riguarda la prossima settimana, focus sulle riunioni della Fed (mercoledì) e della Bce (giovedì), oltre ai dati macro sul Pil Usa e dell’eurozona, il Pce core statunitense, i Pmi cinesi e l’inflazione tedesca.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene a 108 punti base, con il titolo italiano al 3,65% e quello tedesco al 2,57%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent si attesta a 78,3 dollari al barile e si avvia verso il primo calo settimanale dell’anno. L’oro sale a 2.770 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro si riporta sopra 1,05 e il dollaro/yen a 155,7. Fra le criptovalute, il Bitcoin supera i 106 mila dollari.