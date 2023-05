Piazza Affari chiude a -0,16%, giù i petroliferi

Giornata perlopiù negativa sui mercati azionari del Vecchio Continente. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in calo dello 0,16% a 26.575 punti, frenato soprattutto dai petroliferi in scia alle vendite sull’oro nero. Arretrano in particolare Tenaris (-2,7%), Eni (-2,35%) e Saipem (-1,9%), mentre avanzano Prysmian (+2,8%), Erg (+1,7%) e Terna (+1,65%).

A Wall Street corrono i tecnologici, trainati dal rally di Nvidia che diventa la prima società di chip a superare i 1.000 miliardi di capitalizzazione. Intanto, i rendimenti dei Treasury sono scesi sulla speranza che il Congresso degli Stati Uniti approvi in tempo l’accordo sul debito per scongiurare il temuto default degli Usa.

Intanto l’attenzione torna a focalizzarsi sulla crescita economica e sulla politica monetaria, in vista delle prossime riunioni delle banche centrali. In Spagna l’inflazione ha rallentato al 3,2% annuo (dato core al 6,1%), in Italia i prezzi alla produzione sono scesi del 3,5% tendenziale ad aprile e le vendite industriali sono aumentate del 4,3% a marzo.

La fiducia dei consumatori dell’eurozona si è confermata a -17,4 punti a maggio, mentre negli Usa è scesa a 102,3 punti (indice Conference Board). Il Dallas Fed Index sull’attività manifatturiera è calato a -29,1 punti a maggio. Nei prossimi giorni, focus soprattutto sull’inflazione dell’eurozona (giovedì) e sul job report statunitense (venerdì).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a circa 180 bp con il decennale italiano in flessione al 4,15%. Sul Forex, l’euro/dollaro torna sopra 1,07. Tra le materie prime il petrolio (Brent) crolla a 74 dollari al barile, tra i crescenti dubbi sul fatto che l’OPEC+ possa tagliare la produzione nella riunione del mese prossimo.