Piazza Affari cauta, Nexi in evidenza

Le borse europee aprono sopra la parità, in una giornata che vedrà Wall Street rimanere chiusa per il Giorno del Ringraziamento. A Piazza Affari, Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 33.150 punti, con Nexi (+3,4%) in vetta dopo le indiscrezioni sul possibile acquisto della unit Network Services da parte di Cdp. Bene anche Mps (+1,3%) e Stellantis (+1,2%), in calo Saipem (-0,6%) e Poste Italiane (-0,4%).

Per quanto riguarda il calendario macroeconomico, l’inflazione spagnola armonizzata ha accelerato al 2,4% (dall’1,8%), mentre nel pomeriggio sono attesi i prezzi al consumo tedeschi (previsti in aumento al 2,6%), che fanno da antipasto ai dati di domani sull’inflazione dell’eurozona. In programma oggi anche gli indicatori di fiducia relativi alla zona euro.

In Europa l’attenzione è focalizzata anche sulla crisi di bilancio della Francia, dove la turbolenza politica ha spinto il mercato azionario al livello più basso da agosto.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 124 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,38% e il benchmark tedesco al 2,14%.

Fra le materie prime il petrolio Brent scivola sotto i 72 dollari al barile, con l’Opec+ che ha rinviato al 5 dicembre la riunione online prevista per domenica. Oro sostanzialmente stabile a 2.636 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale a 1,053 mentre il dollaro/yen risale a 151,8. Fra le criptovalute il Bitcoin arretra a 95.200 dollari.