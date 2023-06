Piazza Affari cauta, in linea con l’Europa

Apertura sotto la parità per le borse europee, in un clima che resta prudente dopo i rialzi dell’ultima ottava, in assenza di stimoli economici significativi dalla Cina e in attesa degli interventi di Powell al Congresso. A Piazza Affari, il Ftse Mib cede lo 0,1% in area 27.700 punti, con acquisti in particolare su Telecom Italia (+2,8%) dopo il Cda per esaminare le offerte per la rete, che ha rimandato le decisioni alla riunione di giovedì. In calo invece Moncler (-2%), Stm (-0,9%) e Nexi (-0,9%).

Oggi riapre Wall Street dopo la festività del Juneteenth, ma l’attenzione è già focalizzata alla testimonianza semestrale del presidente della Fed alla Camera Usa, in programma domani, mentre giovedì interverrà al Senato.

Dall’agenda macro sono giunti i dati tedeschi di maggio sui prezzi alla produzione, in flessione dell’1,4% mensile e in rialzo dell’1% annuo, contro il 4,1% di aprile. In uscita oggi pomeriggio i numeri sulle nuove costruzioni di case negli Usa. Nei prossimi giorni, focus sugli indici Pmi manifatturieri, l’inflazione inglese e la fiducia dei consumatori dell’eurozona.

Sul Forex, l’euro si mantiene a quota 1,093 dollari, mentre il cambio fra biglietto verde e yen resta in area 141,9. Tra le materie prime il petrolio (Brent) tiene sopra i 76 dollari al barile. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 158 punti base, con il decennale italiano al 4,08%.