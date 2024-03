Piazza Affari cauta in avvio, oggi parla Powell

Apertura poco mossa per le borse europee, in attesa degli eventi chiave in programma tra oggi e venerdì. A Piazza Affari il Ftse Mib viaggia sostanzialmente invariato (+0,1%) in area 33.180 punti, con acquisti su Mediobanca (+1%), Saipem (+0,9%) e Stellantis (+0,9%), mentre arretrano Erg (-1,2%) e Poste Italiane (-0,7%).

Oggi è in programma la testimonianza al Congresso Usa del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che dovrebbe mantenere toni prudenti in merito al taglio dei tassi. In programma tra domani e venerdì anche la riunione della Bce e i dati americani sul mercato del lavoro. Intanto, dopo il Super Tuesday elettorale, si preannuncia una nuova sfida fra Trump e Biden alle presidenziali di novembre.

L’agenda macroeconomica odierna prevede anche i dati sulle vendite al dettaglio dell’eurozona, gli occupati Adp e le offerte di lavoro negli Usa, aspettando stasera il Beige Book.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 137 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,7% e quello del Bund al 2,32%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent recupera terreno a 82,6 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,086 e dollaro/yen a 149,7 yen per dollaro.

Nel frattempo, il Bitcoin scambia in calo a 66.700 dollari, riavvicinandosi al massimo storico di 68.991 dollari del novembre 2021.