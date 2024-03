Piazza Affari cauta in avvio, denaro su Diasorin e Saipem

Apertura poco mossa per le borse europee, dopo i nuovi record dell’S&P 500 a Wall Street e del Nikkei a Tokyo. A Piazza Affari, il Ftse Mib avvia le contrattazioni con una flessione dello 0,2% in area 32.870 punti. Ben intonate Diasorin (+4,8%), che ha ricevuto dalla Fda l’autorizzazione per il Liason Plex, e ancora Saipem (+3%), dopo i guadagni delle ultime due sedute. Perdono terreno invece Ferrari (-2,3%) e Iveco Group (-1,2%).

Giornata povera di appuntamenti, tra cui un intervento di Holzmann della Bce e un indice sul sentiment degli investitori europei. Nei prossimi giorni, riflettori puntati sul 14° Congresso del Partito Popolare cinese, sulla testimonianza al Congresso Usa del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, la riunione della Bce e i dati americani sul mercato del lavoro.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è riportato a 147 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,89% e quello del Bund al 2,42%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent viaggia in area 83,6 dollari al barile, dopo che l’Opec+ ha esteso i tagli alle forniture fino a metà 2024. Sul Forex, cambio euro/dollaro a 1,085 e dollaro/yen sopra quota 150 yen per dollaro. Nel frattempo, è ripartito il rally del Bitcoin, tornato a 64.000 dollari.