Piazza Affari apre sulla parità settimana chiave per mercati

Le borse europee aprono all’insegna della cautela una settimana ricca di appuntamenti cruciali. A Piazza Affari, il Ftse Mib oscilla intorno alla parità in area 34.650 punti, con Saipem (+1,6%) in evidenzia e Stm (-2,2%) in coda.

È la settimana delle attesissime elezioni presidenziali statunitensi, in calendario domani, 5 novembre. I mercati stanno lievemente riducendo le aspettative di vittoria di Trump e l’esito del voto appare ancora molto incerto.

In settimana (6-7 novembre) si terrà anche la penultima riunione di politica monetaria della Fed nel 2024, da cui dovrebbe arrivare un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Anche la Bank of England si riunirà giovedì e presumibilmente ridurrà il costo del denaro dello 0,25%.

Nel frattempo, la stagione di trimestrali si affievolisce negli Usa ma prende vita in Europa e a Piazza Affari, dove sono attesi tra gli altri i conti di Unicredit ed Eni.

Sul fronte macro, il dato più rilevante è l’indice Ism servizi statunitense, in uscita domani, dopo i dati di venerdì sull’occupazione che hanno evidenziato il minor numero di assunzioni dal 2020 (12 mila) e un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%, anche se i numeri sono stati distorti da gravi uragani e dallo sciopero di Boeing.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund è poco mosso a circa 126 punti base, con il decennale italiano al 3,68% e il benchmark tedesco al 2,42%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent tiene supera i 74 dollari al barile dopo la decisione dell’Opec+ di rinviare la rimozione dei tagli alle forniture. Sullo sfondo, le tensioni in Medio Oriente fra Iran e Israele. L’oro ha ritracciato in area 2.736 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si riavvicina a quota 1,09 e il dollaro/yen scende a 152.