Piazza Affari apre sulla parità

Partenza poco mossa per le borse europee, dopo la seduta contrastata di Wall Street e la mattinata mista dei mercati asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia intorno alla parità, sopra quota 27.500 punti. Denaro su Iveco (+1,9%), Prysmian (+1%) e Interpump (+0,8%), mentre perdono terreno Stm (-1,3%), Leonardo (-0,7%) e Campari (-0,5%).

Prevale un atteggiamento prudente, in vista della pubblicazione quest’oggi dei dati sull’inflazione statunitense, da interpretare in ottica di politica monetaria. I prezzi al consumo dovrebbero evidenziare una frenata al 5,1% annuo (dal 6%) ma anche una lieve accelerazione dell’inflazione core (da 5,5 a 5,6%). Da seguire in serata anche i verbali relativi all’ultima riunione della Fed.

Intanto, sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane sostanzialmente stabile a 186 punti base, con il decennale italiano pressoché invariato al 4,15%. Sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene sopra 1,09 mentre fra le materie prime il petrolio continua la propria avanzata, con il Brent a ridosso degli 86 dollari al barile.