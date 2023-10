Piazza affari apre sopra la parità

Partenza lievemente positiva per le borse europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,3% in area 28.300 punti. Tra le big di Piazza Affari spiccano Pirelli (+1,3%), Hera (+1,2%) ed Erg (+1,1%) mentre scambiano deboli Mps (-0,6%), Enel (-0,3%) e Inwit (-0,3%).

Il clima resta improntato alla prudenza, in attesa di sviluppi sul fronte del conflitto tra Hamas e Israele. Intanto, gli operatori guardano alla stagione di trimestrali Usa che ha appena preso il via e attendono in settimana gli interventi di diversi membri della Bce e della Fed. Focus anche sulle vendite al dettaglio Usa (domani) e del Pil cinese (mercoledì), oltre all’inflazione del Regno Unito (mercoledì).

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury decennali risalgono al 4,68%. Lo spread Btp-Bund rimane poco sopra i 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,78%.

Tra le materie prime, il petrolio viaggia poco mosso con il Brent in area 90,5 dollari al barile, mentre il gas arretra a 52,5€/Mwh. Sul Forex, euro/dollaro in area 1,052 mentre il dollaro/yen resta in area 149,6.