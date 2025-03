Piazza Affari apre in rosso tra dazi e timori economia

Avvio in calo per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in ribasso dello 0,9% poco sotto i 38.000 punti. Vendite in particolare su Iveco (-4,1%), Stm (-2,7%) e Stellantis (-2,4%) mentre avanzano Brunello Cucinelli (+0,7%) e Generali (+0,5%).

I mercati restano in preda alla volatilità, tra le preoccupazioni per un rallentamento della crescita statunitense e l’escalation delle tensioni commerciali. I nuovi dazi del presidente Trump su acciaio e alluminio hanno scatenato ritorsioni da parte di Canada ed Europa, aumentando l’incertezza economica.

Intanto, diversi strategist hanno tagliato le previsioni sull’azionario Usa, anche se per JPMorgan ritiene che la fine della fase ribassista sia vicina, in quanto i mercati del credito indicano un rischio inferiore di recessione e potenziali afflussi dai fondi.

Sullo sfondo, resta il pericolo di uno shutdown governativo a Washington, dopo l’opposizione dei democratici del Senato all’ultimo disegno di legge sui finanziamenti.

In programma oggi i dati sulla produzione industriale dell’eurozona, i prezzi alla produzione statunitensi e le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa.

Sull’obbligazionario il rendimento dei Treasury Usa resta sopra il 4,3%. Lo spread Btp-Bund si attesta a 112 punti base, con il rendimento del decennale tedesco al 2,89% e il Btp al 4,01%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene sopra i 71 dollari al barile dopo i dati sulle scorte americane da cui è emersa una forte riduzione delle riserve di benzina. L’oro si apprezza a 2.940 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro viaggia a 1,088 mentre il dollaro/yen scende sotto quota 148. Fra le criptovalute, il Bitcoin oscilla intorno agli 83.000 dollari.