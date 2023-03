Piazza Affari apre in rosso, Stm in coda al Ftse Mib

Apertura negativa per Piazza Affari e le altre borse europee, dopo la chiusura debole di Wall Street e la mattinata prudente delle borse asiatiche.

Il Ftse Mib cede lo 0,9% in area punti, con vendite in particolare su Stm (-7%), dopo che Tesla ha dichiarato durante il suo Investor Day che sta utilizzando meno wafer di carburo di silicio nei pacchetti di transistor a favore della sua tecnologia interna.

Realizzi su Moncler (-1,2%), in calo anche Nexi (-1,4%) e Banco Bpm (-1,2%), mentre viaggiano in controtendenza Tenaris (+1%) e Amplifon (+0,9%). In Italia sono stati pubblicati i numeri sulle immatricolazioni auto di febbraio, in crescita del 17,5%.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 187 punti base con il rendimento del decennale italiano ancora in rialzo oltre il 4,6% dopo i dati sull’inflazione tedesca sopra le attese che hanno alimentato le pressioni sulla Bce per alzare ancora i tassi in maniera aggressiva. Oggi sono in calendario i numeri sui prezzi al consumo di Italia ed eurozona.

Sul Forex, cambio euro/dollaro si attesta a 1,063, mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) è poco mosso in area 84 dollari al barile e il gas si attesta a 48,5 euro/Mwh.

Nel pomeriggio sono attesi anche i dati americani sulle richieste di disoccupazione, sotto osservazione degli operatori e della Fed per valutare lo stato di salute del mercato del lavoro in attesa del job report della prossima settimana.