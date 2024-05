Piazza Affari apre in rosso, avanza Saipem

Partenza in calo per le borse europee. A Piazza Affari, Ftse Mib in ribasso dello 0,5% a 34.640 punti, con Saipem (+4,4%) in controtendenza dopo essersi aggiudicata nuovi contratti per 3,7 miliardi di dollari. In coda Generali Assicurazioni (-2,9%) e Stellantis (-1,3%).

Altra giornata povera di spunti macro, in attesa degli appuntamenti dei prossimi giorni. I prezzi alla produzione tedeschi sono aumentati dello 0,2% mensile e calati del 3,3% anno su anno, sotto le attese. In programma anche la bilancia commerciale dell’eurozona e un discorso di Waller della Fed.

Domani sera le minute della banca centrale statunitense aiuteranno a chiarire le posizioni del Fomc sui tagli dei tassi nell’ultima riunione, mentre la trimestrale di Nvidia fornirà spunti sul trend dell’intelligenza artificiale. Giovedì focus sugli indici PMI europei e americani, oltre ai dati sulle negoziazioni salariali della zona euro.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta poco mosso intorno a 128 punti base con il decennale italiano al 3,80% e il Bund al 2,52%.

Tra le materie prime, l’oro viaggia a 2.412 dollari mentre arretrano le quotazioni del greggio con il Brent a 83 dollari al barile, aspettando la riunione del 1° giugno dell’Opec+.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si mantiene in area 1,086 e il dollaro/yen sopra quota 156.