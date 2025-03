Piazza Affari apre in rialzo, oggi riunione Bce

Avvio positivo per le borse europee, mentre prosegue il sell-off sull’obbligazionario. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,8% a 38.830 punti, con Telecom Italia (+4,3%), Buzzi (+3,3%) e Poste Italiane (+3%) tra le migliori. Arretrano invece le utilities Enel (-1,8%), Snam (-1,5%) e Terna (-1,4%) con il rialzo dei rendimenti.

Il rinvio di un mese dei dazi sulle automobili, nell’ambito delle tariffe contro Messico e Canada, ha parzialmente alleviato le tensioni sul commercio. Oggi, invece, è in programma un summit dell’Unione europea sulla guerra in Ucraina.

Focus anche sulla riunione della Bce, che con ogni probabilità taglierà i tassi di 25 punti base e fornirà le nuove proiezioni su inflazione e crescita. In calendario anche le vendite al dettaglio dell’eurozona e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, dopo la lettura debole del report Adp sull’occupazione privata e in attesa dei nonfarm payrolls di domani. Il Beige Book della Fed ha rilevato un’attività economica in lieve crescita, con un leggero ottimismo per i prossimi mesi.

Il massiccio piano di investimenti della Germania ha innescato un forte rialzo dei rendimenti sull’obbligazionario europeo. Il Bund è salito al 2,89%, sui massimi dal 2023, mentre il Btp si attesta al 3,98%. Spread in area 109 punti base.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scambia a 69,5 dollari al barile, frenato dall’incertezza sulla domanda a causa delle tariffe e dai dati in aumento sulle scorte Usa, mentre l’oro viaggia a 2.906 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro sale a 1,08 con la moneta unica sostenuta dal programma di investimenti tedesco mentre il dollaro/yen scende a 148,3. Fra le criptovalute, il Bitcoin torna a quota 91 mila dollari.