Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib a +0,85% con Stm sugli scudi (+6,5%) dopo i conti

Partenza positiva per Milano e le altre borse europee, dopo la chiusura incolore di Wall Street e la mattinata contrastata delle poche piazze asiatiche operative, tra le festività in Cina e in Australia.

Il Ftse Mib avanza dello 0,85% in area 26.090 punti, con Stm (+6,5%) in vetta dopo i conti del quarto trimestre che evidenziano ricavi netti per 4,42 miliardi di dollari, un margine lordo al 47,5%, un margine operativo al 29,1% e un utile netto di 1,25 miliardi. I valori intermedi delle previsioni sulle attività stimano ricavi netti per il primo trimestre di 4,20 miliardi di dollari e un margine lordo al 48,0%.

Acquisti su Nexi (+1,9%), Amplifon (+1,5%) e Bper (+1,2%), in calo Campari (-1,5%), Iveco (-0,7%) e Prysmian (-0,6%).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 178 punti base, con il rendimento del decennale italiano in area 3,95% dopo il ribasso di ieri.

Euro/dollaro poco sopra quota 1,09 mentre il petrolio scambia poco mosso con il Brent leggermente al di sopra degli 86 dollari al barile.

Chiusura poco mossa ieri a Wall Street, con un recupero nel finale dopo le vendite iniziali. Dopo la campanella hanno pubblicato i risultati Tesla e Ibm.

Dall’agenda macro sono in programma oggi i dati italiani sulla fiducia dei consumatori di gennaio, oltre a quelli americani sul Pil del quarto trimestre e le richieste di sussidi di disoccupazione.