Piazza Affari apre in rialzo, focus su inflazione Usa

Avvio positivo per le borse europee, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e in attesa dei dati odierni sull’inflazione Usa. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dello 0,4% a 28.180 punti, con acquisti soprattutto su Stm (+2,2%), Stellantis (+1,5%) e Banco Bpm (+1,3%) mentre arretrano Campari (-1,4%), Nexi (-1,1%) e Italgas (-0,8%).

L’attenzione è proiettata al report sui prezzi al consumo Usa in uscita oggi pomeriggio, che dovrebbero evidenziare un rallentamento al 3,1%, con un dato core al 5,0%. I dati verranno valutati per capire quanto la Fed possa ancora spingersi in là con gli aumenti dei tassi.

Intanto, la banca centrale neozelandese ha lasciato i tassi invariati al 5,5%. Oggi sono in programma la decisione della banca centrale canadese sui tassi e un intervento del governatore della Bank of England, Andrew Bailey, da seguire con attenzione dopo la crescita sopra le attese dei salari in Uk, che alimenta le pressioni per nuovi rialzi dei tassi.

In calendario anche la diffusione del Beige Book della Fed e i discorsi di alcuni funzionari come Neel Kashkari, Loretta Mester e Raphael Bostic.

Sul Forex, l’euro/dollaro supera nuovamente quota 1,1 e il dollaro/yen continua la propria discesa sotto la soglia di 140. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si stabilizza poco sopra i 79 dollari al barile. Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a 172 punti base, con il decennale italiano al 4,38%.