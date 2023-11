Piazza Affari apre in modesto rialzo, in luce Nexi

Avvio sopra la parità per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in progresso dello 0,4% a 28.600 punti. Acquisti su Nexi (+4%), dopo le indiscrezioni secondo cui Silver Lake ha ingaggiato Morgan Stanley per esplorare un potenziale investimento nella società di pagamenti italiana. Silver Lake potrebbe aver avviato trattative con Hellman & Friedman, che detiene circa il 20% di Nexi, e tra i fondi interessati ci sarebbero Blackstone e Brookfield.

In rialzo anche Mps (+1,4%) e Ferrari (+1,3%), quest’ultima all’indomani dei conti. Realizzi su Tenaris (-1,1%) dopo il balzo di ieri in scia ai risultati. In uscita oggi i conti di Intesa Sanpaolo (+0,7%) e quelli di Diasorin (+0,5%).

Riflettori puntati sul job report statunitense, in uscita alle 13:30 ore italiane, all’indomani dei risultati in chiaroscuro di Apple, che ha fornito indicazioni deboli sul trimestre in corso. In Germania le esportazioni deludono le attese a settembre, segnando un altro elemento di debolezza nella prima economia europea. In uscita nel pomeriggio anche l’indice Ism servizi americano, mentre in Cina il caixin Pmi servizi si è attestato a 50,4 punti, segnando una lieve espansione.

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si riduce leggermente a circa 189 bp, con il decennale italiano al 4,61%. Tra le materie prime, petrolio in lieve rialzo con il Brent a 87 dollari al barile, mentre il gas oscilla in area 48€/Mwh. Sul Forex, l’euro/dollaro resta sopra la soglia di 1,06 mentre lo yen scambia a 150,35 contro il biglietto verde.