Piazza Affari apre in lieve rialzo, focus su job report Usa

Avvio sopra la parità per le borse europee, nel giorno dei nonfarm payrolls statunitensi. A Piazza Affari il Ftse Mib ha aperto in progresso dello 0,3% in area 27.575 punti. Tra i migliori titoli del listino principale figurano ancora Prysmian (+1%) dopo il balzo di ieri innescato dai nuovi target al 2027, Pirelli (+0,8%) e Banca Mediolanum (+0,7%) mentre arretrano leggermente Leonardo (-0,4%) e Mps (-0,2%).

Dall’agenda macro è giunto il rimbalzo degli ordini di fabbrica tedeschi (+3,9% ad agosto) e in mattinata sono attese le vendite al dettaglio dell’Italia. I riflettori però sono puntati sul job report statnitense, che dovrebbe mostrare un raffreddamento del mercato del lavoro a stelle e strisce con 170.000 nuovi impieghi.

Ieri le richieste settimanali di disoccupazione si sono mantenute in prossimità dei minimi storici a 207 mila.

In Europa, Isabel Schnabel, falco della Bce, ha dichiarato che potrebbe esserci un altro aumento dei tassi per placare l’inflazione.

Sull’obbligazionario, il rendimento del Treasury decennale si attesta al 4,73%, mentre lo spread Btp-Bund si amplia a 201 bp, con il Btp decennale al 4,9%. Tra le materie prime il petrolio Brent resta in prossimità degli 84 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro risale a 1,054.