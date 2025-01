Piazza Affari apre flat in attesa dei nonfarm payrolls

Partenza cauta per le borse del Vecchio Continente, nel giorno dei dati americani sul mercato del lavoro. A Piazza Affari il Ftse Mib ha aperto sostanzialmente invariato in area 35.300 punti. Acquisti su Leonardo (+2,1%) e Mps (+0,9%), realizzi su Iveco Group (-3,5%).

Riflettori puntati sul job report in uscita oggi pomeriggio, da monitorare soprattutto in ottica Fed per i tagli dei tassi. Un rapporto sull’occupazione più forte del previsto potrebbe spingere al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni e il dollaro, mettendo sotto pressione l’azionario. Le attese sono per 165 mila nonfarm payrolls e un tasso di disoccupazione stabile al 4,2%.

In programma oggi anche le vendite al dettaglio in Italia e l0indicie di fiducia dei consumatori statunitensi stilato dall’Università del Michigan.

Sull’obbligazionario, il rendimento del decennale statunitense si riavvicina al 4,7%. Lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 115 punti base, con il titolo a 10 anni italiano in aumento al 3,73% e il benchmark tedesco al 2,58%.

Fra le materie prime il petrolio Brent supera i 77 dollari al barile, mentre l’oro risale a 2.677 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro sotto quota 1,03 e dollaro/yen a 158,4. Fra le criptovalute, il Bitcoin ritorna a ridosso dei $95.000.