Piazza Affari apre cauta, in linea con l’Europa

Avvio poco mosso per le borse europee, in un mercato sempre appesantito dalle tensioni commerciali e dai timori di recessione, dopo le frasi ambigue di Trump sulla possibilità di un “periodo di transizione” e il sell-off di ieri a Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib è in frazionale rialzo (+0,3%) in area 38.340 punti, con Prysmian (+3%) e Buzzi (+2,7%) positive mentre arretrano Bper (-1,1%), Moncler (-1%) e Tenaris (-1%).

In uscita oggi il report Jolts sulle offerte di lavoro negli Usa, in attesa dei dati di domani sull’inflazione. In Europa, si attendono sempre per domani gli interventi di alcuni membri Bce, tra cui la presidente Lagarde ed il capoeconomista Lane.

Sull’obbligazionario, lo spread rimane poco mosso a 111 punti base, con il rendimento del Bund in salita al 2,86% e il Btp al 3,97%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent resta intorno ai 69,5 dollari al barile, mentre l’oro è stabile a circa 2.900 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro si apprezza ancora a 1,089 mentre il dollaro/yen si indebolisce a 147,1. Fra le criptovalute, il Bitcoin oscilla intorno a 80.000 dollari.