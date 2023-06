Piazza Affari al palo in avvio, in rialzo i petroliferi

Apertura poco mossa per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano sostanzialmente invariato a 27.070 punti. Tra le big di Piazza Affari, acquisti in particolare sui petroliferi Tenaris (+1,8%), Saipem (+1,6%) ed Eni (+1,4%), oltre a Mps (+1,5%), mentre arretrano Moncler (-1,4%), Hera (-1%) e Diasorin (-0,7%).

Variazioni contenute anche per i futures di Wall Street, dopo la firma dell’accordo sul tetto del debito e il job report di maggio che ha mostrato un aumento superiore alle attese dei non farm payrolls, ma anche qualche segnale di rallentamento del mercato del lavoro che potrebbe convincere la Fed a prendere una pausa nel ciclo restrittivo in attesa di ulteriori dati.

Intanto, il Wall Street Journal riporta che le grandi banche americane potrebbero dover affrontare un aumento del 20% dei requisiti patrimoniali in scia alle turbolenze di quest’anno.

Dall’agenda macroeconomica sono attesi gli indici Pmi servizi delle principali economie della zona euro e degli Usa, oltre agli ordinativi industriali e l’indice Ism non manifatturiero Usa.

Nel frattempo, l’Opec ha annunciato una nuova riduzione dell’output di 1 milione di barili al giorno a luglio, spingendo in alto le quotazioni del petrolio, con il Brent in progresso del 2% a 77,6 dollari al barile.

Nel comparto obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 175 bp, con il decennale italiano al 4,12%. Sul Forex, euro/dollaro in lieve calo a 1,068.