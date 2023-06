Piazza Affari (+2%) svetta in Europa

Chiusura in rialzo per i listini azionari europei, sostenuti anche dall’andamento positivo di Wall Street, con il Ftse Mib in rialzo del 2% a 26.575 punti. Tra le big di Piazza Affari, acquisti soprattutto su Recordati (+4,8%), Unicredit (+4,6%) e Intesa Sanpaolo (+3,5%). In calo invece Moncler (-2,3%), debole Inwit (-0,5%).

Giornata ricca di dati macro, tra cui spiccano i prezzi al consumo dell’eurozona. Secondo la stima preliminare di maggio, l’inflazione ha rallentato oltre le attese, dal 7,0 al 6,1%, con il Cpi core in discesa dal 5,6% al 5,3%. Numeri che non impediranno alla Bce di alzare ancora i tassi di interesse nella riunione del 15 giugno, come ribadito dalla presidente Christine Lagarde.

Gli indici Pmi europei sull’attività manifatturiera hanno evidenziato un peggioramento ulteriore a maggio. Negli Usa, il report Adp sui nuovi impieghi nel settore privato ha mostrato un incremento oltre le attese, aspettando i non farm payrolls di domani, mentre l’ISM manifatturiero ha segnalato il settimo mese consecutivo di contrazione, attestandosi a 46,9 punti.

Intanto, l’accordo per l’innalzamento del tetto del debito statunitense è atteso al Senato dopo aver ricevuto l’approvazione della Camera.

Nel comparto obbligazionario, spread Btp-Bund in calo a 182 bp dopo l’ampliamento di ieri, con il decennale italiano in discesa al 4,07%. Sul Forex, euro/dollaro in rialzo a 1,074 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) risale a 74,6 dollari al barile, in attesa della riunione dell’Opec+ di questo fine settimana.

Con riferimento alla prossima ottava, sono attesi altri dati macro relativi al commercio cinese, il Pil dell’eurozona, i Pmi servizi europei e l’ISM non manifatturiero statunitense. In calendario anche le riunioni della banca centrale australiana RBA e della Bank of Canada.