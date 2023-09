Piazza Affari (+1,6%) svetta in Europa prima della Fed

Chiusura in rialzo per le borse europee, in attesa di scoprire le delibere della Federal Reserve. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l’1,6% e termina a 29.229 punti, con Amplifon (+5,6%) in luce dopo che HSBC ha alzato la raccomandazione da hold a Buy e il target price da 30 a 35 euro.

Vola anche Unicredit (+4,7%), spinta dall’annuncio della tranche del piano di buyback 2023 e dalle dichiarazioni del Ceo Orcel. In recupero Diasorin (+4,5%), bene Stellantis (+3,1%) in seguito ai dati sulle immatricolazioni in Europa, mentre perdono terreno Saipem (-2,9%) e Tenaris (-0,5%).

Focus sulla riunione della Fed che si concluderà questa sera alle 20:00 ore italiane con l’annuncio della decisione sui tassi. In seguito, è prevista la consueta conferenza stampa di Jerome Powell. Molto importanti anche le proiezioni dei responsabili di politica monetaria in merito alla traiettoria futura dei tassi, i cosiddetti dot plot.

Nel frattempo, l’inflazione del Regno Unito ha rallentato inaspettatamente al 6,7% ad agosto, con un dato core in frenata al 6,2%. In seguito ai dati gli economisti hanno ridotto le previsioni su un possibile nuovo rialzo dei tassi da parte della BoE, che si riunirà domani, mentre venerdì tocca alla Boj.

Tra le materie prime, saliscendi del petrolio, con il Brent che torna a 94 dollari al barile. Sul Forex, l’euro/dollaro torna sopra 1,07 mentre la sterlina si riporta a quota 1,24 dollari dopo l’iniziale discesa innescata dai dati sull’inflazione.

Sull’obbligazionario europeo, lo spread Btp-Bund si attesta a 174 punti base, con il decennale italiano intorno al 4,49%.