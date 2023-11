Piazza Affari (-1,3%) maglia nera in Europa con le banche

Milano chiude in coda alle borse europee, con il Ftse Mib in calo dell’1,3% a 29.153 punti. A Piazza Affari frenano soprattutto le banche, con Mps a -7,9% dopo la cessione del 25% del capitale da parte del Mef. In rosso anche Banco Bpm (-4%) e Bper (-3,9%). Resistono sopra la parità soltanto Recordati (+0,6%), Nexi (+0,5%) e Terna (+0,2%).

Giornata povera di spunti macroeconomici, con focus sui discorsi di Lagarde e Schnabel nel pomeriggio. Intanto è giunto il verdetto della Commissione Ue sulla manovra. Bruxelles ha giudicato il documento programmatico dell’Italia per il 2024 “non pienamente in linea” alle raccomandazioni del Consiglio, insieme a quelli di altri otto Paesi, compresa la Germania.

Negli Usa, fari puntati stasera sulle minute della Fed e sui conti di Nvidia, in uscita a mercati chiusi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia leggermente in area 175 bp, con il decennale italiano al 4,3%. Sul Forex l’euro/dollaro si attesta a 1,093 mentre il dollaro/yen scende a 147,9. Tra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene in area 82 dollari al barile, in vista della riunione dell’Opec+ di domenica.