Piazza Affari (-1,3%) chiude ancora in calo, spread a 195 bp

Altra seduta negativa per le borse europee, in scia alle perdite di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in ribasso dell’1,3% a 27.482 punti, con Prysmian (-5,15%), Nexi (-3%) ed Enel (-2,5%) in coda mentre Mps (+1,1%) e Amplifon (+0,9%) chiudono in controtendenza.

L’azionario continua a risentire dei messaggi restrittivi delle banche centrali. In europa, il capo economista della bce Lane ha affermato che sono ancora necessari sforzi per domare l’inflazione, mentre negli Usa diversi membri della fed hanno ribadito la retorica di tassi “più alti per più tempo”. Dagli Usa, sono giunti anche i dati ben al di sopra delle attese sulle offerte di lavoro, aspettando quelli di domani sull’occupazione Adp e il job report di venerdì.

Nuova ondata di vendite anche sull’obbligazionario, con il rendimento del Treasury decennale al 4,78%, mentre lo spread Btp-Bund si amplia oltre i 195 bp, con il Btp decennale in area 4,92%. Tra le materie prime il Brent recupera terreno a quota 91 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si indebolisce ulteriormente a 1,046.