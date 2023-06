Piano Strategico Italgas 2023-2029: investimenti per 7,8 miliardi e obiettivi ESG

Italgas ha presentato il Piano Strategico del Gruppo per il periodo 2023-2029. Il Piano prevede investimenti per 7,8 miliardi di euro, destinati principalmente allo sviluppo di asset e attività di distribuzione del gas in Italia e Grecia, all’efficienza energetica e al settore idrico. Dopo l’acquisizione degli asset di Veolia, il Gruppo punta a ulteriori opportunità di crescita nel settore idrico.

Il Piano Strategico conferma l’impegno di Italgas nella creazione di un network interamente digitalizzato, pronto per la distribuzione di gas rinnovabili e al servizio della transizione ecologica. Il Gruppo intende favorire la transizione ecologica garantendo sicurezza energetica e competitività dei costi dell’energia, a beneficio di imprese e famiglie. La solida struttura finanziaria permette di estendere la politica dei dividendi al 2026, con un payout del 65% e una crescita minima garantita del 4% annuo.

Il Gruppo risponde alle sfide della sostenibilità con obiettivi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, in linea con il target di neutralità carbonica al 2050.

Il Piano include nuovi target per l’equità retributiva di genere e la valorizzazione delle risorse umane.

Gli investimenti previsti sono: 4,6 miliardi per lo sviluppo del network di distribuzione del gas in Italia, 0,9 miliardi per il network di distribuzione in Grecia, 0,8 miliardi per il settore idrico e dell’efficienza energetica, e 1,5 miliardi per le gare Atem. Italgas punta a mantenere i ratio finanziari solid investment grade e conferma la politica del dividendo estesa al 2026.