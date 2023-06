Piaggio: collaborazione con Disney

Piaggio ha annunciato una collaborazione per celebrare il centesimo anniversario di Disney.

Il progetto vedrà il lancio di una Vespa dedicata Disney Mickey Mouse, legando così due brand unici e iconici nell’immaginario comune. Per questa collaborazione, la Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc si tinge di nero, rosso, bianco e giallo. I modelli presenteranno ulteriori dettagli che richiamano Mickey Mouse, oltre a un casco coordinato.

Michele Colaninno, Chief Executive of global strategy, product, marketing and innovation del Gruppo Piaggio, ha commentato: “I sogni ci permettono di guardare al futuro con ottimismo, anche in momenti difficili come quello attuale. Questa collaborazione tra Vespa e Disney rappresenta la celebrazione di due realtà storiche che hanno un sogno in comune: permettere a tutti di esprimere liberamente la propria immaginazione.”