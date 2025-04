Piaggio avvia il programma di acquisto azioni proprie, da completare entro il 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio ha approvato il lancio di un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, in seguito all’assemblea ordinaria degli azionisti. Questo programma, che si basa sull’Autorizzazione 2025, mira a rafforzare la posizione finanziaria della società e a ottimizzare la gestione del capitale.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, il programma prevede l’acquisto di un massimo di 21 milioni di azioni ordinarie Piaggio, prive di valore nominale espresso, per un totale massimo di 41,5 milioni di euro. Il prezzo delle azioni sarà determinato in base alla media registrata negli ultimi 30 giorni di mercato aperto, assicurando così un’acquisizione economicamente vantaggiosa.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate tramite Banca Akros, selezionata come intermediario indipendente per garantire trasparenza e conformità alle normative di mercato. Attualmente, Piaggio detiene già 1.969.161 azioni proprie, e il nuovo programma rappresenta un passo strategico per incrementare tale portafoglio. Il programma di acquisto di azioni proprie è previsto per essere completato entro il 14 ottobre 2026, offrendo alla società la flessibilità di operare in più tranches.