Philips, cambio a vertici: Roy Jakobs sarà il nuovo ceo al posto di van Houten

Cambio ai vertici per Philips. Il gruppo industriale olandese ha proposto Roy Jakobs come nuovo ceo e presidente al posto di Frans van Houten, con effetto a partire dal prossimo 15 ottobre. “Il consiglio di Sorveglianza e l’attuale ceo di Philips, Frans van Houten, hanno convenuto che con la fine del suo terzo mandato in vista, era arrivato il momento per il cambio di leadership – si legge in una nota -. Dopo un’ampia valutazione dei candidati esterni e interni, il board ha deciso all’unanimità di proporre Roy Jakobs come prossimo presidente e ceo di Philips all’assemblea generale degli azionisti”.