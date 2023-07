PGIM Fixed Income: Riflessioni in vista della riunione della FED

Secondo Guillermo Felices, Global Investment Strategist di PGIM Fixed Income, sebbene la riunione del 26 luglio sarà probabilmente priva di controversie in termini di decisioni sui tassi di interesse, la dichiarazione della Fed e la conferenza stampa saranno estremamente rilevanti per i mercati.

Come il mercato, ci aspettiamo che la Fed annunci un aumento dei tassi di 25 pb, che dopo luglio rimanga in pausa fino alla fine dell’anno e che in seguito proceda con tagli molto graduali. Tuttavia, i nuovi dati sull’attività sono stati più forti del previsto in giugno e luglio. Il mercato del lavoro rimane resiliente e anche il mercato degli immobili residenziali (molto sensibile agli interessi) mostra segni di ripresa. Sul fronte dell’inflazione, le notizie sono state generalmente positive, in quanto sia l’inflazione complessiva che quella core (pur rimanendo elevata) sono scese gradualmente. Rimangono però le preoccupazioni per l’inflazione core dei servizi, che rimane alta e vischiosa. La Fed dovrà spiegare come vede la tenuta dell’economia statunitense. Se accennerà alla necessità di una politica monetaria restrittiva più a lungo, i rendimenti degli UST all’estremità anteriore della curva potrebbero risalire con un possibile traballante aggiustamento della duration e degli asset rischiosi.