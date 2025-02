Pfizer, utile di 410 milioni di dollari nel quarto trimestre 2024

Nel quarto trimestre Pfizer ha riportato un significativo miglioramento dei suoi risultati finanziari, registrando un utile netto di 410 milioni di dollari rispetto a una perdita di 3,3 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo si traduce in un utile di 0,07 dollari per azione, rispetto a una perdita di 0,60 dollari per azione dell’anno scorso. I ricavi del trimestre hanno raggiunto i 17,7 miliardi di dollari, segnando un incremento del 22%.

Analizzando i dati annuali del 2024, Pfizer ha visto i suoi ricavi crescere del 7%, portandoli a 63,6 miliardi di dollari. Parallelamente, l’utile netto rettificato è migliorato del 60%, raggiungendo i 17,7 miliardi di dollari, con un utile per azione di 3,11 dollari, rispetto a 1,84 dollari per azione dell’anno precedente.

Il gruppo farmaceutico ha comunicato di essere sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 4,5 miliardi di dollari di risparmi netti entro la fine del 2025, come stabilito nel suo programma di riallineamento dei costi.